Сумма ущерба почти 13 млн грн: поставщики медоборудования, подконтрольные гражданину рф, умышленно срывали поставки в военные госпитали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Служба безопасности Украины выявила факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпиталы и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин рф, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о снабжении оборудования, так и о его сервисном обслуживании. Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн грн.
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"Установлено, что россиянин - фактический владелец компаний - и их менеджмент из числа граждан Украины причастны к умышленному неисполнению договоров. В ходе обысков обнаружены и изъяты: печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Гражданину рф и руководителю одной из компаний-поставщиков заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.
Дополнение
Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компаний-дистрибьюторов алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии.