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Судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника "Укрспецекспорту"

Судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника "Укрспецекспорту"

Київ • УНН

 • 33582 перегляди

Колишнього директора Державної корпорації "Укрспецекспорт" і сина експершого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України судитимуть за звинувачення у зловживанні службовим становищем щодо закупівлі електронного обладнання за завищеною ціною.

НАБУ та САП скерували до суду справи щодо обвинувачень колишнього директора ДК "Укрспецекспорт" та сина експершого заступника секретаря РНБО України у організації та вчиненні зловживань службовим становищем. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає УНН.

Деталі

Відповідно до слідства, у 2016 році керівник ДК "Укрспецекспорт" уклав угоду із компанією, що контролювалася сином експершого заступника секретаря РНБО України, на придбання бортового радіоелектронного обладнання за завищеними цінами на майже 7 разів. Після сплати передбаченої угодою суми, учасники схеми розпорядилися отриманими коштами на власний розсуд, частина з яких була передана безпосередньо сину експосадовця.

Слідство встановило, що колишній керівник ДК "Укрспецекспорт" вживав заходів конспірації для приховання своєї участі у схемі та радив залучати компанії з іноземних юрисдикцій.

Після отримання міжнародно-правової допомоги від компетентних органів, детективам вдалося підтвердити реальну вартість товарів та роль іноземних компаній у схемі.

Учасникам злочину повідомлено про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України, а розслідування завершено у лютому 2024 року.

Нагадаємо

Син експершого заступника секретаря РНБО України також є учасником іншого кримінального провадження за одержання неправомірної вигоди, яке наразі розглядається у суді.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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