Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  102041 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  109392 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  110761 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  107193 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  77587 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  126078 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  65054 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61847 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115422 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118359 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

  •  49 просмотра
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

  •  1310 просмотра
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

  •  2467 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

  •  3972 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  5758 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  6819 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Словения признала независимым палестинское государство

  •  6766 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

  •  8213 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

  •  8464 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

  •  7876 просмотра

Популярные

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

  •  41177 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

  •  52173 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

  •  41109 просмотра
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

  •  45066 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

  •  37908 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  117079 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  126078 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  143697 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  188160 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  174489 просмотра

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Бывшего директора Государственной корпорации "Укрспецэкспорт" и сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут судить по обвинению в злоупотреблении служебным положением по закупке электронного оборудования по завышенной цене.

политика •   •  49 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7, чтобы обсудить борьбу Украины с рф и возможности для продолжения поддержки, включая потенциальное использование замороженных российских средств для военных усилий Украины.

Война •   •  1310 просмотра
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в ответ на запрос прокурора МУС о выдаче ордера на арест израильских чиновников в связи с войной в Газе.

Новости Мира •   •  2467 просмотра
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.

Война •   •  3972 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.

Война •   •  5758 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Война •   •  6819 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Словения признала независимым палестинское государство

Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.

политика •   •  6766 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.

Война •   •  8213 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.

Война •   •  8464 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.

Новости из соцсетей •   •  7876 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС