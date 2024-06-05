Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

НАБУ и САП направили в суд дела по обвинениям бывшего директора ГК "Укрспецэкспорт" и сына экс первого заместителя секретаря СНБО Украины в организации и совершении злоупотреблений служебным положением. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.

Детали

Согласно следствию, в 2016 году руководитель ГК "Укрспецэкспорт" заключил соглашение с компанией, которая контролировалась сыном экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины, на приобретение бортового радиоэлектронного оборудования по завышенным ценам почти 7 раз. После уплаты предусмотренной соглашением суммы, участники схемы распорядились полученными средствами по своему усмотрению, часть из которых была передана непосредственно сыну экс-чиновника.

Следствие установило, что бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" принимал меры конспирации для сокрытия своего участия в схеме и советовал привлекать компании из иностранных юрисдикций.

После получения международно-правовой помощи от компетентных органов, детективам удалось подтвердить реальную стоимость товаров и роль иностранных компаний в схеме.

Участникам преступления сообщено о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины, а расследование завершено в феврале 2024 года.

Напомним

Синекс первого заместителя секретаря СНБО Украины также является участником другого уголовного производства за получение неправомерной выгоды, которое сейчас рассматривается в суде.

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