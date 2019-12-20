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Судових суперечок щодо газу між Москвою та Києвом більше не буде - віце-прем'єр РФ

Судових суперечок щодо газу між Москвою та Києвом більше не буде - віце-прем'єр РФ

Київ • УНН

 • 20587 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу, судових позовів більше не буде. Про це заявив віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, передає УНН із посиланням на "Коммерсант". 

“Питання врегульовано, більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде”, — сказав Козак.

Раніше глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що жоден контракт із запропонованих "Нафтогазом" і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем. 

Як повідомили в Офісі Президента, представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій. 

За інформацією Офісу, подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.

Раніше представник “Газпрому” повідомив, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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