Суддю засудили до 7 років позбавлення волі за смертельне ДТП на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, апеляційним судом області призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Судом першої інстанції обвинуваченого було засуджено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, третейський суддя, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар, де збив дідуся з 10-річним онуком та 8-річну дівчинку, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла дорогою до лікарні. Подія стaлaсь 23 червня 2015 року у м. Oлексaндрiя.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо людей загинули внаслідок ДТП на Буковині.