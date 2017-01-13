Суддю засудили до 7 років позбавлення волі за смертельне ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратура Кіровоградської області у суді апеляційної інстанції відстояла позицію щодо призначення суворішого покарання для третейського судді, винуватця смертельної ДТП. Зокрема вказаній особі призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Про це поінформували в прес-службі прокуратури області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, апеляційним судом області призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Судом першої інстанції обвинуваченого було засуджено до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, третейський суддя, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар, де збив дідуся з 10-річним онуком та 8-річну дівчинку, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла дорогою до лікарні. Подія стaлaсь 23 червня 2015 року у м. Oлексaндрiя.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо людей загинули внаслідок ДТП на Буковині.