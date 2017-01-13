Судью приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура Кировоградской области в суде апелляционной инстанции отстояла позицию о назначении более сурового наказания для третейского судьи, виновника смертельного ДТП. В частности указанному лицу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, сообщает УНН.
Согласно информации, апелляционным судом области назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы.
Напомним, третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу. Событие произошло 23 июня 2015 в г. Александрия.
Напомним, как сообщал УНН, четыре человека погибли в результате ДТП на Буковине.