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Судью приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Кировоградской области

Судью приговорили к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7920 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура Кировоградской области в суде апелляционной инстанции отстояла позицию о назначении более сурового наказания для третейского судьи, виновника смертельного ДТП. В частности указанному лицу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, сообщает УНН.

Согласно информации, апелляционным судом области назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Напомним, третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу. Событие произошло 23 июня 2015 в г. Александрия.

Напомним, как сообщал УНН, четыре человека погибли в результате ДТП на Буковине.

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