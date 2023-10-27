Суддя за 10,5 тисяч доларів хотів «відмазати» від тюрми винуватця смертельного ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. СБУ та НАБУ викрили у Кропивницькому суддю, який просив хабаря розміром 10,5 тисяч доларів, щоб «відмазати» від тюрми винуватця смертельного ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
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Суддю Кропивницького апеляційного суду хотів одержати 10,5 тисяч доларів з обвинуваченого у ДТП, в результаті якої загинула людина.
За цю суму посадовець обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним терміном позбавлення волі.
До протиправної діяльності було залучено ексспівробітника розформованої міліції, як посередника для обговорення умов угоди та передачі коштів.
Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря.
На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Дії його спільника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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