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Судья за 10,5 тысяч долларов хотел «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП

Киев • УНН

 • 135907 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. СБУ и НАБУ разоблачили в Кропивницком судью, который просил взятку в размере 10,5 тысяч долларов, чтобы «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Судья за 10,5 тысяч долларов хотел «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП

Детали

Судью Кропивницкого апелляционного суда хотел получить 10,5 тысяч  долларов с обвиняемого в ДТП, в результате которого погиб человек.

За эту сумму чиновник обещал назначить подсудимому наказание, не’связанное с реальным сроком лишения свободы.

К противоправной деятельности был привлечен экс-сотрудник расформированной милиции, как посредник для обсуждения условий сделки и передачи средств.

Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки.

На основании собранных доказательств судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Действия его сообщника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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