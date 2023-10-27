Судья за 10,5 тысяч долларов хотел «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. СБУ и НАБУ разоблачили в Кропивницком судью, который просил взятку в размере 10,5 тысяч долларов, чтобы «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Судью Кропивницкого апелляционного суда хотел получить 10,5 тысяч долларов с обвиняемого в ДТП, в результате которого погиб человек.
За эту сумму чиновник обещал назначить подсудимому наказание, не’связанное с реальным сроком лишения свободы.
К противоправной деятельности был привлечен экс-сотрудник расформированной милиции, как посредник для обсуждения условий сделки и передачи средств.
Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки.
На основании собранных доказательств судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Действия его сообщника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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