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Суддя у справі міністра економрозвитку РФ О.Улюкаєва брав участь у “справі Магнітського”

Суддя у справі міністра економрозвитку РФ О.Улюкаєва брав участь у “справі Магнітського”

Київ • УНН

 • 9502 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Суддя у справі щодо міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва Артур Карпов брав участь в “справі Магнітського” у 2011-2012 роках. Про це повідомляє “Газети.Ru”, передає УНН.

Крім того, за даними видання, у лютому 2014 року А.Карпов перевів російського опозиціонера Олексія Навального під домашній арешт у рамках розслідування гучної справи “Ів Роше”.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.

Слідство просить помістити главу МЕР Олексія Улюкаєва під домашній арешт. Міністр не визнає провину.

Довідка: бухгалтер та аудитор, партнер британської юридичної фірми Firestone Duncan Сергій Магнітський помер у СІЗО в Москві після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники охарактеризували як “тортурні”. Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну справу було заведено на нього в помсту за розкриття крупної податкової афери.

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