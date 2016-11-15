Судья по делу министра экономразвития РФ А.Улюкаева участвовал в "деле Магнитского"

Кроме того, по данным издания, в феврале 2014 года А.Карпов перевел российского оппозиционера Алексея Навального под домашний арест в рамках расследования громкого дела "Ив Роше".

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Следствие просит поместить главу МЭР Алексея Улюкаева под домашний арест. Министр не признает вину.

Справка: бухгалтер и аудитор, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в ​​условиях, которые правозащитники охарактеризовали как "пыточные". Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него в отместку за раскрытие крупной налоговой аферы.