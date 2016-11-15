Судді Вищого госпсуду можуть поховати надії України на євроінтеграцію - адвокат

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ситуація з інвестором в Затоці продовжує залишатися напруженою, незважаючи на домовленості між Україною і Естонією, передає УНН з посиланням на " Подробности ".

"У Затоці присікається будь інвестиційна діяльність з боку злочинного угруповання, яке займається розкраданням курортних земель. Це війна, яка проходить в різних площинах, в тому числі і в судах", - зазначив на прес-конференції представник естонського інвестора в Україні Олександр Погорілий.

За його словами, це відлякує іноземних інвесторів не тільки в Затоці, а й в Україні в цілому.

Нагадаємо, що раніше Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу в Одесі запевнив, що злочинне угруповання в Затоці буде притягнута до відповідальності найближчим часом. Прем'єр-міністр Гройсман, кажучи про Затоці, заявив, що є неприпустимим, щоб в Україні інвестиції піддавалися таким загрозам і ризикам. Він також зробив акцент на законності рішень судів.

Проте, доля інвестицій в курортне селище, як і раніше залишається невизначеною і залежить вона саме від судових рішень, - констатував Олександр Погорілий. Він повідомив, що соратниця заарештованих затокскіх чиновників Галина Барановська, яка за підробленими документами була зареєстрована в Держреєстрі і півтора тижні фактично керувала селищем, від імені громади встигла подати касаційну скаргу до Вищого господарського суду з проханням оскаржити дії судів, за якими європейський інвестор отримав в оренду землі для будівництва набережної і реалізації масштабного інвестиційного проекту.

"І коли після скасування Мін'юстом незаконної реєстрації, після прес-конференції заступник міністра Мороза, законний секретар відкликає цю абсурдну заяву, подану від людини, який незаконно займав своє місце - що відбувається? Нічого! Суд бере до уваги скаргу лже-секретаря і ігнорує законні вимоги легітимного. в результаті Вищий господарський суд приймає скаргу до провадження. для мене, як для адвоката з багаторічним досвідом, це явний симптом того, не виключені правопорушення. Завтра о 11.30 ранку в руках суддів Кравчук, Мачульская і Коробенко буде доля не тільки Затоки, а в першу чергу європейського іміджу України і виконання своїх міжнародних зобов'язань. Сподіваюся, цей факт для них буде важливіше всіх спокус ", - зазначив представник інвестора.

Представник посольства Естонії в Україні Мееліс Ояссоо зазначив, що для Естонії важливим є захист інвестицій своїх громадян, як гарантія того, що в розвиток України можна вкладати кошти. "Це важливо для економіки України. Між країнами діє договір про захист інвестицій. Ми виконуємо свою частину договору і чекаємо того ж від України", - зазначив представник естонського посольства. Мееліс Ояссоо. Він також висловив надію на увагу з боку правоохоронних органів до інцидентів з естонським інвестором в Україні.

Народний депутат України Борислав Береза ​​зазначив, що в такий складний для нашої країни час, інвестор для України на вагу золота, а Естонія - стратегічний партнер, який відстоює інтереси України перед країнами Європи. Але з таким ставленням до громадян Естонії, які готові інвестувати в Україну, а держава і суди не просто не можуть захистити, а іноді стають на протилежну сторону, можна втратити такого важливого партнера, а з ним надії на євроінтеграцію, безвізовий режим та продовження санкцій проти агресора.

"Це обурливо, що посольство змушене писати мені в листі, що є таке ОЗУ в Затоці, де бандити і чиновники сплелися разом. Яке шантажує інвестора, перешкоджає його діяльності. А також є суди, які з надуманих причин, можливо, не без допомоги одного впливового одеського нардепа з хорошими зв'язками в судах, розглядають справи проти інвестора. Я вважаю, що влада України повинна сказати своє гучне, вагоме слово і тоді інвестор буде захищений, або наша країна перетвориться на територію, куди інвестори просто не підуть ", - сказав Береза .

Також він вирішив звернутися до глави МВС Арсену Авакову і Генпрокурору Юрію Луценку з проханням втрутитися в ситуацію і активними діями захистили інвестора, інакше буде тривати корупція, спекуляція і земельні махінації.

"Інвесторів потрібно захищати діями, а не словами", - резюмував народний депутат.

Секретар селищної ради Затоки Наталія Вернигора зробила акцент на тому, що у Затоки є всі шанси завдяки інвестиціям стати кращим літнім курортом України.

"Затока гостро потребує розвитку в і інвестора. Але деякі місцеві чиновники, кримінал і їх покровителі у високих кабінетах не зацікавлені в інвестиціях, в прозорості. Вони хочуть і далі заробляти мільйони на курортній землі", - стверджує секретар селищної ради Затоки.

"Ситуація з договором з інвестором максимально кричуща. Майже рік людина, яка готова вкладати мільйони в Затоку, в Украні змушений в судах доводити своє право це зробити, відстоювати інвестиції. Через це Затока тільки в цьому році недоотримала мільйони гривень до бюджету, десятки тисяч туристів і будівництво нової інфраструктури. А держава настільки мляво на все це реагує - как-будто їм все одно, є європейський інвестор чи ні ", - переконана Вернигора

"І зараз нонсенс. Суд приймає скаргу від людини, який перебував 10 днів в реєстрі за підробленими документами, соратницю заарештованих злочинців.

Це справжнє беззаконня. І судді, виходить, цьому беззаконню сприяють, сприяють тому, щоб європейський інвестор відвернувся від Затоки, відвернувся від України і пішов в Європейські суди судиться з нашою країною. А ми в Затоці так і залишимося біля розбитого корита ", - резюмує Наталія Вернигора.

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