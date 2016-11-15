Судьи Высшего хозсуда могут похоронить надежды Украины на евроинтеграцию - адвокат

"В Затоке пресекается любая инвестиционная деятельность со стороны преступной группировки, которая занимается разворовыванием курортных земель. Это война, которая проходит в разных плоскостях, в том числе и в судах", - отметил на пресс-конференции представитель эстонского инвестора в Украине Александр Погорелый.

По его словам, это отпугивает иностранных инвесторов не только в Затоке, а и в Украине в целом.

Напомним, что ранее Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе заверил, что преступная группировка в Затоке будет привлечена к ответственности в ближайшее время. Премьер-министр Гройсман, говоря о Затоке, заявил, что недопустит, чтобы в Украине инвестиции подвергались таким угрозам и рискам. Он также сделал акцент на законности решений судов.

Тем не менее, судьба инвестиций в курортный поселок по прежнему остается неопределенной и зависит она именно от судебных решений, - констатировал Александр Погорелый. Он сообщил, что соратница арестованных затокских чиновников Галина Барановская, которая по поддельным документам была зарегистрирована в Госреестре и полторы недели фактически управляла поселком, от имени громады успела подать кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд с просьбой обжаловать действия судов, по которым европейский инвестор получил в аренду земли для строительства набережной и реализации масштабного инвестиционного проекта.

"И когда после отмены Минюстом незаконной регистрации, после пресс-конференции замминистра Мороза, законный секретарь отзывает эту абсурдную жалобу, поданную от человека, который незаконно занимал свое место - что происходит? Ничего! Суд принимает во внимание жалобу лже-секретаря и игнорирует законные требования легитимного. В итоге Высший хозяйственный суд принимает жалобу к производству. Для меня, как для адвоката с многолетним опытом, это явный симптом того, не исключены правонарушения. Завтра в 11.30 утра в руках судей Кравчук, Мачульского и Коробенко будет судьба не только Затоки, а в первую очередь европейского имиджа Украины и выполнения своих международных обязательств. Надеюсь, этот факт для них будет важнее всех соблазнов", - отметил представитель инвестора.

Представитель посольства Эстонии в Украине Меелис Ояссоо отметил, что для Эстонии важна защита инвестиций своих граждан, как гарантия того, что в развитие Украины можно вкладывать средства. "Это важно для экономики Украины. Между странами действует договор о защите инвестиций. Мы выполняем свою часть договора и ждем того же от Украины", - отметил представитель эстонского посольства. Меелис Ояссоо. Он также выразил надежду на внимание со стороны правоохранительных органов к инцидентам с эстонским инвестором в Украине.

Народный депутат Украины Борислав Береза отметил, что в такое сложное для нашей страны время, инвестор для Украины на вес золота, а Эстония - стратегический партнер, который отстаивает интересы Украины перед странами Европы. Но с таким отношением к гражданам Эстонии, которые готовы инвестировать в Украину, а государство и суды не просто не могут защитить, а иногда становятся на противоположную сторону, можно потерять такого важного партнера, а с ним надежды на евроинтеграцию, безвизовый режим и продолжение санкций против агрессора.

"Это возмутительно, что посольство вынуждено писать мне в письме, что есть такое ОПГ в Затоке, где бандиты и чиновники сплелись вместе. Которое шантажирует инвестора, препятствует его деятельности. А также есть суды, которые по надуманным причинам, возможно, не без помощи одного влиятельного одесского нардепа с хорошими связями в судах, рассматривают дела против инвестора. Я считаю, что власть Украины должна сказать свое громкое, веское слово и тогда инвестор будет защищен, либо наша страна превратится в территорию, куда инвесторы просто не пойдут", - сказал Береза.

Также он решил обратиться к главе МВД Арсену Авакову и Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой вмешаться в происходящее и активными действиями защитили инвестора, иначе будет продолжаться коррупция, спекуляция и земельные махинации.

"Инвесторов нужно защищать действиями, а не словами", - резюмировал народный депутат.

Секретарь поссовета Затоки Наталия Вернигора сделала акцент на том, что у Затоки есть все шансы благодаря инвестициям стать лучшим летним курортом Украины.

"Затока остро нуждается в развитии в и инвесторе. Но некоторые местные чиновники, криминал и их покровители в высоких кабинетах не заинтересованы в инвестициях, в прозрачности. Они хотят и дальше зарабатывать миллионы на курортной земле", - утверждает секретарь поссовета Затоки.

"Ситуация с договором с инвестором максимально вопиющая. Почти год человек, который готов вкладывать миллионы в Затоку, в Украниу вынужден в судах доказывать свое право это сделать, отстаивать инвестиции. Из-за этого Затока только в этом году недополучила миллионы гривен в бюджет, десятки тысяч туристов и строительство новой инфраструктуры. А государство настолько вяло на все это реагирует - как-будто им все равно, есть европейский инвестор или нет", - убеждена Вернигора

"И сейчас нонсенс. Суд принимает жалобу от человека, который находился 10 дней в реестре по поддельным документам, соратницу арестованных преступников.

Это настоящий беспредел. И судьи, получается, этому беспределу способствуют, способствуют тому, чтобы европейский инвестор отвернулся от Затоки, отвернулся от Украины и пошел в Европейские суды судится с нашей страной. А мы в Затоке так и останемся у разбитого корыта", - резюмирует Наталия Вернигора.