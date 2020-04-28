Суд знову відклав розгляд апеляційної скарги щодо арешту ексголови МЗС Кожари

“Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного (Кожари — ред.) відкладено на 13 травня 2020 року (12:15) у зв’язку із недоставкою підозрюваного в судове засідання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.

Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.