Суд снова отложил рассмотрение апелляционной жалобы об аресте экс-главы МИД Кожары
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы защиты о взятии под стражу экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве Сергея Старицкого. Об этом УНН сообщает из ссылки на пресс-службу суда.
“Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого (Кожары — ред.) Отложено на 13 мая 2020 года (12:15) в связи с недоставкой подозреваемого в судебном заседании”, — говорится в сообщении.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.
Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.