Суд завтра відновить у відкритому режимі розгляд клопотання ГПУ у справі Майдану

"Суд закінчив у закритому режимі дослідження відеозаписів допитів українських високопосадовців у справі. Завтра після обіду він має перейти до відкритого режиму дослідження матеріалів справи", - повідомили в адвокатській конторі.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.

На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.