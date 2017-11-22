Суд завтра відновить у відкритому режимі розгляд клопотання ГПУ у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Печерський районний суд завтра має відновити у відкритому режимі розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській конторі, яка здійснює захист Януковича.
"Суд закінчив у закритому режимі дослідження відеозаписів допитів українських високопосадовців у справі. Завтра після обіду він має перейти до відкритого режиму дослідження матеріалів справи", - повідомили в адвокатській конторі.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.
На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.