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Суд завтра відновить у відкритому режимі розгляд клопотання ГПУ у справі Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Печерський районний суд завтра має відновити у відкритому режимі розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській конторі, яка здійснює захист Януковича.

"Суд закінчив у закритому режимі дослідження відеозаписів допитів українських високопосадовців у справі. Завтра після обіду він має перейти до відкритого режиму дослідження матеріалів справи", - повідомили в адвокатській конторі.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько ухвалила рішення про дослідження відео допитів українських політиків, які за часів В.Януковича були в опозиції, у справі Майдану в закритому режимі.

На даний час вже досліджено показання Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Андрія Сенченка, В'ячеслава Кириленка, Геннадія Москаля.

Українські Національні Новини

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