Суд завтра возобновит в открытом режиме рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78441 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75635 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115180 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144222 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107384 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108815 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 47309 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 47309 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Суд завтра возобновит в открытом режиме рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана

Суд завтра возобновит в открытом режиме рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана

Киев  •  УНН

 • 12212 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Печерский районный суд завтра восстановить в открытом режиме рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.

"Суд закончил в закрытом режиме исследования видеозаписей допросов украинских чиновников по делу. Завтра после обеда он должен перейти к открытому режиму исследования материалов дела", - сообщили в адвокатской конторе.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе следственный судья Печерского райсуда Светлана Шапутько принял решение об исследовании видео допросов украинских политиков, которые во времена Януковича были в оппозиции, в деле Майдана в закрытом режиме.

В настоящее время уже исследовано показания Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Андрея Сенченко, Вячеслав Кириленко, Геннадия Москаля.

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