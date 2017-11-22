Суд завтра возобновит в открытом режиме рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Печерский районный суд завтра восстановить в открытом режиме рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.
"Суд закончил в закрытом режиме исследования видеозаписей допросов украинских чиновников по делу. Завтра после обеда он должен перейти к открытому режиму исследования материалов дела", - сообщили в адвокатской конторе.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе следственный судья Печерского райсуда Светлана Шапутько принял решение об исследовании видео допросов украинских политиков, которые во времена Януковича были в оппозиции, в деле Майдана в закрытом режиме.
В настоящее время уже исследовано показания Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Андрея Сенченко, Вячеслав Кириленко, Геннадия Москаля.