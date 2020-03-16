Суд завтра розгляне скаргу Марусі Звіробій на запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Київський апеляційний суд планує завтра розглянути апеляційну скаргу волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському щодо призначення їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат Андрій Писаренко.
"Розгляд апеляційної скарги призначили на 17 березня о 16:45", - сказав Писаренко.
Нагадаємо, Печерського районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському й зобов'язав носити електронний браслет.
Як повідомлялося в УНН, волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України — щодо погрози вбивством Президенту України. 6 лютого Державне бюро розслідувань вручило їй дане повідомлення про підозру.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.