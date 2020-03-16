Суд завтра рассмотрит жалобу Маруси Зверобой на меру пресечения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103293 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107910 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106656 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115900 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105788 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106758 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд завтра рассмотрит жалобу Маруси Зверобой на меру пресечения

Суд завтра рассмотрит жалобу Маруси Зверобой на меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 16989 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу волонтера Маруси Зверобой (Елены Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому при назначении ей меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 17 марта в 16:45", - сказал Писаренко.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Зверобой (Елене Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.

Как сообщалось в УНН, волонтерке Маруси Зверобой (Елене Беленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.

Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Украинские Национальные Новости

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