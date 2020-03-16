Суд завтра рассмотрит жалобу Маруси Зверобой на меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу волонтера Маруси Зверобой (Елены Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому при назначении ей меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 17 марта в 16:45", - сказал Писаренко.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Зверобой (Елене Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.
Как сообщалось в УНН, волонтерке Маруси Зверобой (Елене Беленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.
Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.