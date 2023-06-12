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Суд заочно арештував депутата Київради Трубіцина та стягнув у бюджет майже 10 млн грн застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, і стягнув з нього у дохід держави 9,88 млн грн застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.

Суд заочно арештував депутата Київради Трубіцина та стягнув у бюджет майже 10 млн грн застави

Цитата

«12 червня 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі.

«Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою. Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу, - зазначається в повідомленні.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

Доповнення

Як нагадує САП, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядається у Вищому антикорупційному суді.

5 червня ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення депутата Київської міськради в міжнародний розшук.

САП подавала клопотання про міжнародний розшук Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди через те, що він вдруге не з’явився на судове засідання.

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