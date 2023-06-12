Суд заочно арестовал депутата Киевсовета Трубицына и взыскал в бюджет почти 10 млн грн залога

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«12 июня 2023 года коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

«Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей. После задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения», - отмечается в сообщении.

Также в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении указанного обвиняемого.

Дополнение

Как напоминает САП, 11 октября 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пяти человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице. Обвинительный акт в отношении депутата и сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

5 июня ВАКС удовлетворил ходатайство САП об объявлении депутата Киевского горсовета в международный розыск.

САП подавала ходатайство о международном розыске Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды из-за того, что он во второй раз не появился на судебное заседание.