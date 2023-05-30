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САП просить оголосити в міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

САП просить оголосити в міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. САП подано клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди через те, що він вдруге не з’явився на судове засідання. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

«У зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку обвинуваченого. Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що мета сторони обвинувачення – забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку.

Зазначається, що 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядається в Вищому антикорупційному суді.

«З моменту затримання 11 лютого 2022 року депутату Київської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн. Зважаючи на те, що за обвинуваченого внесено заставу, на нього було покладено процесуальні обов’язки, передбачені нормами КПК України», - зазначено у повідомленні.

У САП повідомляють, що згодом ухвалою слідчого судді від 11.05.22 розмір застави зменшено до 10 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 2 млн грн - повернуто заставодавцю. У подальшому ухвалою слідчого судді від 16.06.2022, який задовольнив клопотання сторони захисту, розмір застави було зменшено до 9 886 000, 1 млн повернуто заставодавцю.

«16 травня 2023 року обвинувачений в порушення обов’язків не з’явився у судове засідання, адвокати не могли повідомити про місце перебування обвинуваченого. У свою чергу слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місцеперебування обвинуваченого невідоме», - йдеться в повідомленні.

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