САП просит объявить в международный розыск депутата Киевсовета Трубицына

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«В связи с неявкой обвиняемого второй раз в судебное заседание и информацией о его отсутствии в Украине прокурор САП подал ходатайство в ВАКС о международном розыске обвиняемого. Также обвинение будет требовать обращения всего залога в размере 10 млн 886 тыс. грн в доход государства и избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей как только его задержат», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что цель стороны обвинения – обеспечить законными мерами продолжение рассмотрения обвинения в суде и вынесение справедливого приговора.

Отмечается, что 11 октября 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пяти человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.

Сейчас обвинительный акт в отношении депутата и сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

«С момента задержания 11 февраля 2022 года депутату Киевского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн. Несмотря на то, что за обвиняемого внесен залог, на него были возложены процессуальные обязанности, предусмотренные нормами УПК Украины», - говорится в сообщении.

В САП сообщают, что впоследствии постановлением следственного судьи от 11.05.22 размер залога уменьшен до 10 млн 886 тыс. грн – 2 млн грн перечислено на ВСУ, а 2 млн грн - возвращено залогодателю. В дальнейшем постановлением следственного судьи от 16.06.2022, который удовлетворил ходатайство стороны защиты, размер залога был уменьшен до 9 886 000, 1 млн возвращен залогодателю.

«16 мая 2023 года обвиняемый в нарушение обязанностей не явился в судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о месте нахождения обвиняемого. В свою очередь следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодня местонахождение обвиняемого неизвестно», - говорится в сообщении.