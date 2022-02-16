Дело о взятке: за "слугу" Трубицына внесли залог почти 15 млн грн

КИЕВ. 16 февраля. УНН. За подозреваемого по делу о взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще двух человек внесли залог почти 15 миллионов гривен. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.