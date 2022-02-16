Справа про хабар: за "слугу" Трубіцина внесли заставу майже 15 млн грн

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 56992 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 95743 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 104361 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 132167 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 138989 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 118724 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135934 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168160 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179720 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215738 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 217584 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 294451 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 79948 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 57143 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 77276 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 294451 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 217584 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 308288 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 426343 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 677078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 23067 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 77276 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103886 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140981 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165554 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Справа про хабар: за "слугу" Трубіцина внесли заставу майже 15 млн грн

Справа про хабар: за "слугу" Трубіцина внесли заставу майже 15 млн грн

Київ • УНН

 • 16727 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. За підозрюваного у справі про хабарництво депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина та ще двох осіб внесли заставу майже 15 мільйонів гривень. Це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

Деталі

Чемерис підтвердила, що за депутата внесли заставу у розмірі 14,886 млн грн. Окрім того, заставу було внесено за виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова та його заступника Олексія Непряхіна.

За її словами, заставу внесли за всіх трьох у повному обсязі.

Додамо

Напередодні Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомили у НАБУ, зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують “за лаштунки” організації торгівлі у столиці.

ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику злочину — питання ще вирішується.

Контекст

НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.

Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання хабаря за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70