Справа про хабар: за "слугу" Трубіцина внесли заставу майже 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За підозрюваного у справі про хабарництво депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина та ще двох осіб внесли заставу майже 15 мільйонів гривень. Це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
Чемерис підтвердила, що за депутата внесли заставу у розмірі 14,886 млн грн. Окрім того, заставу було внесено за виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова та його заступника Олексія Непряхіна.
За її словами, заставу внесли за всіх трьох у повному обсязі.
Додамо
Напередодні Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Як повідомили у НАБУ, зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують “за лаштунки” організації торгівлі у столиці.
ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику злочину — питання ще вирішується.
Контекст
НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.
Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання хабаря за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.