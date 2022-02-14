Викриття “Слуги народу” Трубіцина на хабарі: з'явилось оперативне відео перемовин фігурантів справи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні неправомірної вигоди, передає УНН.
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Як повідомили у НАБУ, зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують “поза лаштунки” організації торгівлі у столиці.
ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику злочину — питання ще вирішується.
Нагадаємо
НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.
Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.