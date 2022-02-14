Разоблачение "Слуги народа" Трубицына на взятке: появилось оперативное видео переговоров фигурантов дела
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало оперативное видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек, уличенных в получении неправомерной выгоды, передает УНН.
Детали
Как сообщили в НАБУ, собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают “закулисье” организации торговли в столице.
ВАКС избрал пятерым участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В частности для депутата определен залог в 14,8 млн грн. По шестому участнику преступления — вопрос еще решается.
Напомним
НАБУ и САП разоблачили действующего депутата Киевской городской рады от “Слуги народа”, который является председателем одной из постоянных комиссий Киевсовета, на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.
Отмечается, что правоохранители также разоблачили пятерых человек, причастных к коррупционной схеме.
Депутат в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (“купав”) заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.
Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.). Свои “услуги” участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.