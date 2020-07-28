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Суд залишив в силі відсторонення начальника Бердянського морпорту Барчана

Суд залишив в силі відсторонення начальника Бердянського морпорту Барчана

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі відсторонення від посади начальника Бердянської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“За результатами розгляду апеляційної скарги суд відмовив у її задоволенні та залишив без змін ухвалу слідчого судді”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС до 1 серпня продовжив відсторонення від посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.

Нагадаємо, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.

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