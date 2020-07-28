Суд оставил в силе отстранение начальника Бердянского морпорта Барчана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе отстранение от должности начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд отказал в ее удовлетворении и оставил без изменений постановление следственного судьи", - говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС до 1 августа продолжил отстранение от должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившим ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Напомним, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.