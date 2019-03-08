Суд заарештував підозрюваного в підкупі Тимошенка

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Печерський районий суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваному, який намагався підкупити кандидата в президенти України з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на спікера Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, який повідомив це у своєму Facebook.

“Рішенням Печерського райсуду м.Києва підозрюваному в спробі підкупу кандидата в президенти України Костанчуку Т.Д. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн. грн”, — повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНН, зловмисниками, які намагались підкупити кандидата в президенти Юрія Тимошенка, виявились голова “Партії захисників України” Тарас Костанчук та Олександр Іщенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ вважає, що підкуп кандидата в президенти замовив Дубіль

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.

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