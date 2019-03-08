Суд арестовал подозреваемого в подкупе Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому, который пытался подкупить кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере 4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, который сообщил это в своем Facebook.
"Решением Печерского райсуда Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн. грн", - сообщил Лысенко.
Как сообщал УНН, злоумышленниками, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко.
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Напомним, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллара в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрий Тимошенко за отказ баллотироваться.