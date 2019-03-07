ГПУ вважає, що підкуп кандидата в президенти замовив Дубіль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Шантаж та підкуп кандидата в президенти Юрія Тимошенко міг замовити нардеп Валерій Дубіль. Про це на брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“SMS від нового персонажа — від Валєри (БЮТ). Це номер народного депутата Дубіля Валерія, який, очевидно, є замовником шантажу та підкупу кандидата в президенти”, — сказав Луценко, коментуючи переписування замовника і виконавця підкупу Тимошенка.
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Як повідомляв УНН, зловмисниками, які намагались підкупити кандидата в президенти Юрія Тимошенка, виявились голова “Партії захисників України” Тарас Костанчук та Олександр Іщенко.
Нагадаємо, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.