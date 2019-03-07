ГПУ считает, что подкуп кандидата в президенты заказал Дубиль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Шантаж и подкуп кандидата в президенты Юрия Тимошенко мог заказать нардеп Валерий Дубиль. Об этом на брифинге сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"SMS от нового персонажа - от Валеры (БЮТ). Это номер народного депутата Дубиля Валерия, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - сказал Луценко, комментируя переписывание заказчика и исполнителя подкупа Тимошенко.
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Как сообщал УНН, злоумышленниками, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко.
Напомним, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенку за отказ баллотироваться.