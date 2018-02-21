Суд ЄС схвалив скасування санкцій проти С.Клюєва - ЗМІ

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від березня 2017 року про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва і які діють до березня цього року. Про це УНН повідомляє з посилання на Радіо Свобода.