Суд ЄС схвалив скасування санкцій проти С.Клюєва - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від березня 2017 року про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва і які діють до березня цього року. Про це УНН повідомляє з посилання на Радіо Свобода.
Як повідомляє видання, водночас суд вирішив, що санкції можуть залишатися чинними до закінчення терміну оскарження, який, за словами судді, становить понад два місяці. У цей час Рада ЄС перевірить обґрунтованість того, що С.Клюєв потрапив до "чорного списку" і що він справді підпадає під критерії осіб, на яких накладаються такі санкції.
Також вказано, що суд ЄС визнав можливість того, що інформація, надана Раді ЄС Києвом, може бути необґрунтованою і тим чи іншим способом призвести до ухвалення неадекватних рішень.
Натомість, тих фактів, які були надані на сьогодні, на думку суду, недостатньо для подальшого утримування санкцій.
Суд також залишає чинними рішення першого розгляду скарги С.Клюєва, яким були анульовані санкції від жовтня 2015-го і березня 2016 років.
Продовжені Радою ЄС у березні 2017 року санкції проти Сергія Клюєва діють до 6 березня 2018 року.
Сергія Клюєва і ще 17 осіб внесли у список осіб, проти яких ЄС застосував санкції, 5 березня 2014 року, потім продовживши дію обмежувальних заходів.
Верховна Рада дозволила притягнути нардепа С.Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, до кримінальної відповідальності 3 червня 2015 року. Згодом, 28 січня 2016 року, парламент також дав згоду на його затримання та арешт.