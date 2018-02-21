Суд ЄС схвалив скасування санкцій проти С.Клюєва - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 200736 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 210103 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 339909 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 235562 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 345026 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 220753 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 243983 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256157 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247745 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136627 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 52424 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 31547 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 67672 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 48758 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 44759 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 157777 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 200747 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 339916 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 345031 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 289634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105269 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 94699 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128419 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145553 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 150721 перегляди
Актуальне
Суд ЄС схвалив скасування санкцій проти С.Клюєва - ЗМІ

Суд ЄС схвалив скасування санкцій проти С.Клюєва - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від березня 2017 року про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва і які діють до березня цього року. Про це УНН повідомляє з посилання на Радіо Свобода.

Як повідомляє видання, водночас суд вирішив, що санкції можуть залишатися чинними до закінчення терміну оскарження, який, за словами судді, становить понад два місяці. У цей час Рада ЄС перевірить обґрунтованість того, що С.Клюєв потрапив до "чорного списку" і що він справді підпадає під критерії осіб, на яких накладаються такі санкції.

Також вказано, що суд ЄС визнав можливість того, що інформація, надана Раді ЄС Києвом, може бути необґрунтованою і тим чи іншим способом призвести до ухвалення неадекватних рішень.

Натомість, тих фактів, які були надані на сьогодні, на думку суду, недостатньо для подальшого утримування санкцій.

Суд також залишає чинними рішення першого розгляду скарги С.Клюєва, яким були анульовані санкції від жовтня 2015-го і березня 2016 років.

Продовжені Радою ЄС у березні 2017 року санкції проти Сергія Клюєва діють до 6 березня 2018 року.

Сергія Клюєва і ще 17 осіб внесли у список осіб, проти яких ЄС застосував санкції, 5 березня 2014 року, потім продовживши дію обмежувальних заходів.

Верховна Рада дозволила притягнути нардепа С.Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, до кримінальної відповідальності 3 червня 2015 року. Згодом, 28 січня 2016 року, парламент також дав згоду на його затримання та арешт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84