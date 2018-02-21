Суд ЕС одобрил отмену санкций против С.Клюева - СМИ

Как сообщает издание, в то же время суд решил, что санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который, по словам судьи, составляет более двух месяцев. В это время Совет ЕС проверит обоснованность того, что С.Клюев попал в "черный список" и что он действительно подпадает под критерии лиц, на которых накладываются такие санкции.

Также указано, что суд ЕС признал возможность того, что информация, предоставленная Совету ЕС Киевом, может быть необоснованной и тем или иным способом привести к принятию неадекватных решений.

При этом, тех фактов, которые были предоставлены на сегодняшний день, по мнению суда, недостаточно для дальнейшего удерживания санкций.

Суд также оставляет в силе решение первого рассмотрения жалобы С.Клюева, которым были аннулированы санкции от октября 2015 года и марта 2016 года.

Продленные Советом ЕС в марте 2017 года санкции против Сергея Клюева действуют до 6 марта 2018 года.

Сергея Клюева и еще 17 человек внесли в список лиц, против которых ЕС применил санкции, 5 марта 2014 года, затем продлив действие ограничительных мер.

Верховная Рада разрешила привлечь нардепа С.Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, к уголовной ответственности 3 июня 2015 года. Позже, 28 января 2016 года, парламент также дал согласие на его задержание и арест.