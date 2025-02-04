Суд взяв під варту другого підозрюваного у справі про вбивство військового ТЦК

Пирятинський районний суд ухвалив рішення взяти під варту мешканця Лубен Євгена Щербака, якого звинувачують у створенні перешкод для роботи Збройних сил України. Про це повідомляє кореспондент незалежного українського медіа "Ґрати", передає УНН.

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Під час засідання підозрюваний визнав свою провину та розповів, що після інциденту, внаслідок якого було вбито військовослужбовця ТЦК Олександра Сокольчука, він утік разом із Вадимом Кузубом, боячись розправи.

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Раніше суд арештував Кузуба, якого підозрюють у нападі на військових із застосуванням вогнепальної зброї. За даними слідства, він прагнув звільнити Щербака, коли той перебував у складі мобілізованих, що прямували на навчання. Озброєний рушницею, Кузуб зустрів автобус на заправці, відкрив вогонь, забрав зброю в одного з військових та зник разом із Щербаком.

Підозрюваний зізнався, що планував лише залякати військових, але в результаті його дій один із них загинув. Захист наполягав на м’якшому запобіжному заході.

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