Суд взял под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве военного ТЦК
Киев • УНН
Пирятинский суд взял под стражу Евгения Щербака за препятствование работе ВСУ. Подозреваемый признал вину по делу о побеге из мобилизации и убийстве военного ТЦК вместе с сообщником.
Пирятинский районный суд принял решение взять под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, которого обвиняют в создании препятствий для работы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает корреспондент независимого украинского медиа "Ґрати", передает УНН.
Детали
Во время заседания подозреваемый признал свою вину и рассказал, что после инцидента, в результате которого был убит военнослужащий ТЦК Александр Сокольчук, он сбежал вместе с Вадимом Кузубом, боясь расправы.
Напомним
Ранее суд арестовал Кузуба, которого подозревают в нападении на военных с применением огнестрельного оружия. По данным следствия, он стремился освободить Щербака, когда тот находился в составе мобилизованных, направлявшихся на учения. Вооруженный ружьем, Кузуб встретил автобус на заправке, открыл огонь, забрал оружие у одного из военных и скрылся вместе с Щербаком.
Подозреваемый признался, что планировал лишь запугать военных, но в результате его действий один из них погиб. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.
Убийство военного Полтавского ТЦК: одного из подозреваемых взяли под стражу03.02.25, 17:48 • 24054 просмотра