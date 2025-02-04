Суд взял под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве военного ТЦК

Пирятинский районный суд принял решение взять под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, которого обвиняют в создании препятствий для работы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает корреспондент независимого украинского медиа "Ґрати", передает УНН.

Детали

Во время заседания подозреваемый признал свою вину и рассказал, что после инцидента, в результате которого был убит военнослужащий ТЦК Александр Сокольчук, он сбежал вместе с Вадимом Кузубом, боясь расправы.

Напомним

Ранее суд арестовал Кузуба, которого подозревают в нападении на военных с применением огнестрельного оружия. По данным следствия, он стремился освободить Щербака, когда тот находился в составе мобилизованных, направлявшихся на учения. Вооруженный ружьем, Кузуб встретил автобус на заправке, открыл огонь, забрал оружие у одного из военных и скрылся вместе с Щербаком.

Подозреваемый признался, что планировал лишь запугать военных, но в результате его действий один из них погиб. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

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