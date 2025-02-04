Суд взял под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве военного ТЦК

ukenru
Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
19:20 • 41490 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 107565 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 100847 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 102103 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 116010 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 101832 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 137856 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 108773 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 111356 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136740 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

3 февраля, 14:39 • 34646 просмотра
Станет Афганистаном Европейского Союза: Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины без переговоров с рф

Станет Афганистаном Европейского Союза: Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины без переговоров с рф

3 февраля, 15:13 • 64772 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 94192 просмотра
Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан

Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан

3 февраля, 15:43 • 41129 просмотра
Миллиарды, потерянные из-за АРМА, могли бы заменить средства USAID - нардеп Гончаренко

Миллиарды, потерянные из-за АРМА, могли бы заменить средства USAID - нардеп Гончаренко

3 февраля, 16:42 • 42649 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 107565 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 116010 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 123583 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 137856 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 192873 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 94185 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 107680 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 112118 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 137856 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 118053 просмотра
Актуальное
Суд взял под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве военного ТЦК

Суд взял под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве военного ТЦК

Киев  •  УНН

 • 4893 просмотра

Read in English

Пирятинский суд взял под стражу Евгения Щербака за препятствование работе ВСУ. Подозреваемый признал вину по делу о побеге из мобилизации и убийстве военного ТЦК вместе с сообщником.

Пирятинский районный суд принял решение взять под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, которого обвиняют в создании препятствий для работы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает корреспондент независимого украинского медиа "Ґрати", передает УНН.

Детали

Во время заседания подозреваемый признал свою вину и рассказал, что после инцидента, в результате которого был убит военнослужащий ТЦК Александр Сокольчук, он сбежал вместе с Вадимом Кузубом, боясь расправы. 

Напомним

Ранее суд арестовал Кузуба, которого подозревают в нападении на военных с применением огнестрельного оружия. По данным следствия, он стремился освободить Щербака, когда тот находился в составе мобилизованных, направлявшихся на учения. Вооруженный ружьем, Кузуб встретил автобус на заправке, открыл огонь, забрал оружие у одного из военных и скрылся вместе с Щербаком. 

Подозреваемый признался, что планировал лишь запугать военных, но в результате его действий один из них погиб. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Убийство военного Полтавского ТЦК: одного из подозреваемых взяли под стражу03.02.25, 17:48 • 24054 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы