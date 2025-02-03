Убийство военного Полтавского ТЦК: одного из подозреваемых взяли под стражу

Пирятинский районный суд Полтавской области арестовал жителя города Лубны Вадима Кузуба, подозреваемого в убийстве военнослужащего Сокольчука из ТЦК. Его взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Об этом сообщает издание "Граты", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 31 января Вадим Кузуб хотел помочь сбежать от ТЦК родственнику своей сожительницы Евгению Щербаку, которого мобилизовали. Когда Щербака вместе с другими мобилизованными везли на обучение в воинскую часть, тот звонил Кузубу и сообщал об их маршруте. Когда автобус остановился на автозаправочной станции, приехал Кузуб с ружьем, чтобы забрать Щербака. Он выстрелил в военного, забрал его автомат, и убежал вместе со Щербаком.

На суде Кузуб признал вину. Он сказал, что хотел напугать военных из ТЦК, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил. По его словам, он надеялся, что только ранил военного, а не убил. Защита Кузуба просила отправить его под домашний арест.

Щербаку также объявили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам Украины. Суд должен избрать ему меру пресечения после Кузуба.

Напомним

На АЗС возле Пирятина неизвестный застрелил военнослужащего РТЦК и похитил его автомат. Полиция задержала двух подозреваемых - жителей Полтавщины 1984 и 1988 годов рождения.