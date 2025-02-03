Вбивство військового Полтавського ТЦК: одного з підозрюваних взяли під варту

Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував жителя міста Лубни Вадима Кузуба, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця Сокольчука з ТЦК. Його взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Про це повідомляє видання "Грати", передає УНН.

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Як пише видання, 31 січня Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки Євгену Щербаку, якого мобілізували. Коли Щербака разом з іншими мобілізованими везли на навчання до військової частини, той дзвонив Кузубу та повідомляв про їхній маршрут. Коли автобус зупинився на автозаправній станції, приїхав Кузуб з рушницею, аби забрати Щербака. Він вистрелив у військового, забрав його автомат, та втік разом зі Щербаком.

На суді Кузуб визнав провину. Він сказав, що хотів налякати військових з ТЦК, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За його словами, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив. Захист Кузуба просив відправити його під домашній арешт.

Щербаку також оголосили підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України. Суд має обрати йому запобіжний захід після Кузуба.

Нагадаємо

На АЗС біля Пирятина невідомий застрелив військовослужбовця РТЦК та викрав його автомат. Поліція затримала двох підозрюваних - жителів Полтавщини 1984 та 1988 років народження.