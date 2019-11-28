Суд вкотре переніс розгляд справи щодо нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд вкотре переніс розгляд по суті справу щодо оскарження нового правопису на 30 січня. Про це журналісту УНН повідомив один з позивачів голова громадської організації “Правова держава” Ростислав Кравець.
“Суд переніс засідання на 30 січня о 15:00”, — сказав Кравець.
За його словами, засідання перенесли, тому що Міністерство освіти України не отримало позов та заперечення.
Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року “Питання українського правопису”.
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО “Правова держава”.
Нова редакція “Українського правопису” набрала чинності 3 червня. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.