Суд визнав голову НАБУ винним: Ситник має піти з посади

13 грудня Апеляційний суд Рівненської області взявся за розгляд апеляції керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Сам Ситник не з'явився на засідання. Суддя відхилив апеляційну скаргу захисту Ситника.

Згідно з нормою закону, тепер він має бути звільнений з посади голови НАБУ, оскільки потрапляє в реєстр корупціонерів.

Раніше Артем Ситник вже зізнавався, що справді був на відпочинку в угідді 4-5 разів і перебував у нормальних стосунках із бізнесменом Миколою Надейком. Обвинувачення у справі елітного відпочинку голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника зазначало, що має докази його оплати Миколою Надейком. Голова Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вважав, що у справі про його відпочинок в елітних мисливських угіддях господарства "Поліське-Сарни" в Рівненській області відсутній склад злочину, тому її необхідно закрити. Але суд відхилив його апеляцію, чим підтвердив рішення суду першої інстанції, який визнав Ситника винним у вчиненні корупційного діяння - 6 вересня Сарненський суд Рівненщини визнав Ситника винним і присудив йому 3 400 гривень штрафу.

Нагадаємо, що у травні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника. Його звинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства "Поліське-Сарни" в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко. Надейко сплачував не лише за проживання в готелі, але і за їжу та дорогі розваги.