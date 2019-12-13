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Суд признал главу НАБУ виновным: Сытник должен уйти с должности

Суд признал главу НАБУ виновным: Сытник должен уйти с должности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня, 13 декабря, Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области. Теперь он должен быть освобожден от должности главы НАБУ, поскольку попадает в реестр коррупционеров.

13 декабря Апелляционный суд Ровенской области взялся за рассмотрение апелляции руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Сам Ситник не явился на заседание. Судья отклонил апелляционную жалобу защиты Сытника. Согласно норме закона, теперь он должен быть освобожден от должности главы НАБУ, поскольку попадает в реестр коррупционеров.

Ранее Артем Сытник уже признавался, что был на отдыхе в угодье 4-5 раз и находился в нормальных отношениях с бизнесменом Николаем Надейко. Обвинение по делу элитного отдыха главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника отмечало, что имеет доказательства его оплаты Николаем Надейко. Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) считал, что в деле о его отдых в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области отсутствует состав преступления, поэтому ее необходимо закрыть. Но суд отклонил его апелляцию, чем подтвердил решение суда первой инстанции, который признал Сытника виновным в совершении коррупционного деяния - 6 сентября Сарненский суд Ровенщины признал Сытника виновным и присудил ему 3400 гривен штрафа.

Напомним, что в мае этого года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко. Надейко платил не только за проживание в отеле, но и за пищу и дорогие развлечения.

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