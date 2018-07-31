Суд відмовив захисту у відновленні слідства у справі Арбузова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив скаргу захисту на постанову Генеральної прокуратури України про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів на телеканал “БТБ”. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з рішенням, начальник слідчого відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва 13 березня цього року схвалив постанову про зупинення досудового слідства у справі Арбузова, оскільки виникла потреба направити міжнародно-правові доручення до інших країн у межах цієї справи.
Адвокат екс-голови Нацбанку ще 21 березня оскаржив цю постанову до суду.
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На думку адвоката, “слідчий ухвалив незаконну постанову про зупинення провадження, оскільки відсутні на це правові підстави, так як не виконані ... всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, чим штучно затягнуто строк досудового розслідування, що призводить до порушення права на справедливий суд протягом розумного строку, а тому як наслідок прийняте рішення підлягає скасуванню”.
Суд розглянув скарга захисту Арбузова 24 липня 2018 року. Зокрема, суд встановив, що на час ухвалення постанови про зупинення були виконані всі розшукові та процесуальні дії у цьому провадженні, проведення яких можливе на території України. Тому слідчий суддя не задовольнив скаргу захисту Арбузова.
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Нагадаємо, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).
ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 — 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.