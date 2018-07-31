Суд отказал защите в восстановлении следствия по делу Арбузова

Согласно решению, начальник следственного отдела Департамента международно-правового сотрудничества 13 марта этого года принял постановление о приостановлении досудебного следствия по делу Арбузова, поскольку возникла необходимость направить международно-правовые поручения в другие страны в рамках этого дела.

Адвокат экс-главы Нацбанка еще 21 марта обжаловал это постановление в суд.

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По мнению адвоката, "следователь принял незаконное постановление о приостановлении производства, поскольку отсутствуют на это правовые основания, так как не выполнены ... все необходимые и возможные следственные (розыскные) и другие процессуальные действия, чем искусственно затянуто срок досудебного расследования, что приводит к нарушению права на справедливый суд в течение разумного срока, а потому, как следствие, принятое решение подлежит отмене".

Суд рассмотрел жалобу защиты Арбузова 24 июля 2018 года. В частности, суд установил, что на момент принятия постановления о приостановлении были выполнены все розыскные и процессуальные действия в этом производстве, проведение которых возможно на территории Украины. Поэтому следственный судья не удовлетворил жалобу защиты Арбузова.

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Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными чиновниками Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).

ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 лет создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".