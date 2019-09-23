Суд відкрив провадження у справі за позовом ексголови представництва ЄБРР в Україні до НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Суд відкрив провадження у справі щодо визнання протиправним та скасування рішення Комітету НБУ, яким було відмовлено Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду в Ощадбанку. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо визнання протиправним та скасування рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, яким було відмовлено Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду Голови Наглядової ради Ощадбанку України”, — йдеться в повідомленні.
Відповідний позов до Національного банку України подав екс-голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Позивач вважає оскаржуване рішення НБУ упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.
“Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 17 жовтня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов ексголови представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера до Національного банку України.