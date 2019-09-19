Ексголова представництва ЄБРР в Україні подав у суд на НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов ексголови представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера до Національного банку України. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу суду.
"Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем, яким було відмовлено Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду Голови Наглядової ради Ощадбанку України", - йдеться в повідомленні.
Ексголова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер вважає вказане рішення упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.
"Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку.