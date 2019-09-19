Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность Главы Наблюдательного совета Ощадбанка Украины", - говорится в сообщении.

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением своих полномочий.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка.