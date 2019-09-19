Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск экс-главы представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера к Национальному банку Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служба суда.
"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность Главы Наблюдательного совета Ощадбанка Украины", - говорится в сообщении.
Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением своих полномочий.
"Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу", - говорится в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка.