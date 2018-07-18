Суд відклав до 28 серпня справу щодо закупівель бронежилетів і шоломів Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Солом'янський районний суд Києва сьогодні відклав до 28 серпня розгляд справи щодо проблемних закупівель засобів захисту військовослужбовців - бронежилетів і шоломів, в якому фігурує колишній в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Олександр Зражевський. Як передає кореспондент УНН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив Солом'янський районний суд Києва.
“Судове засідання перенесено на 28 серпня у зв’язку з хворобою підозрюваного”, — йдеться в ухвалі суду.
Як повідомляв УНН, у березні 2017 року до Солом'янського суду Києва відправили справу стосовно екс-керівника Департаменту держзакупівель Міноборони, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети та шоломи для ЗСУ про завищеній вартості.
Зазначимо, восени 2016 року Головна військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах п’ятьом колишнім і на той час чинним посадовцям Міноборони, які за даними слідства, у травні-жовтні 2014 року підписали ряд договорів про постачання бронежилетів і кулезахисних шоломів для потреб Збройних сил України за завищеною ціною. У ГПУ повідомляли, що підписані документи стали підставою для незаконного перерахування комерційному підприємству з казначейського рахунку Міноборони понад 30 мільйонів гривень.