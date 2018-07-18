Суд відклав до 28 серпня справу щодо закупівель бронежилетів і шоломів Міноборони

“Судове засідання перенесено на 28 серпня у зв’язку з хворобою підозрюваного”, — йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв УНН, у березні 2017 року до Солом'янського суду Києва відправили справу стосовно екс-керівника Департаменту держзакупівель Міноборони, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети та шоломи для ЗСУ про завищеній вартості.

Зазначимо, восени 2016 року Головна військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах п’ятьом колишнім і на той час чинним посадовцям Міноборони, які за даними слідства, у травні-жовтні 2014 року підписали ряд договорів про постачання бронежилетів і кулезахисних шоломів для потреб Збройних сил України за завищеною ціною. У ГПУ повідомляли, що підписані документи стали підставою для незаконного перерахування комерційному підприємству з казначейського рахунку Міноборони понад 30 мільйонів гривень.