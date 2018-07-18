Суд отложил до 28 августа дело по закупкам бронежилетов и шлемов Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня отложил до 28 августа рассмотрение дела по проблемным закупок средств защиты военнослужащих - бронежилетов и шлемов, в котором фигурирует бывший и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Александр Зражевский. Как передает корреспондент УНН, соответствующее постановление сегодня объявил Соломенский районный суд Киева.
"Судебное заседание перенесено на 28 августа в связи с болезнью подозреваемого", - говорится в постановлении суда.
Как сообщал УНН, в марте 2017 года в Соломенский суд Киева отправили дело в отношении экс-руководителя Департамента госзакупок Минобороны, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости.
Отметим, осенью 2016 года Главная военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах пяти бывшим и в то время действующим должностным лицам Минобороны, которые по данным следствия, в мае-октябре 2014 года подписали ряд договоров о поставках бронежилетов и пулезащитные шлемов для нужд Вооруженных сил Украины по завышенной цене. В ГПУ сообщали, что подписанные документы стали основанием для незаконного перечисления коммерческому предприятию с казначейского счета Минобороны более 30 миллионов гривен.