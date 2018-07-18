Суд отложил до 28 августа дело по закупкам бронежилетов и шлемов Минобороны

"Судебное заседание перенесено на 28 августа в связи с болезнью подозреваемого", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНН, в марте 2017 года в Соломенский суд Киева отправили дело в отношении экс-руководителя Департамента госзакупок Минобороны, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости.

Отметим, осенью 2016 года Главная военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах пяти бывшим и в то время действующим должностным лицам Минобороны, которые по данным следствия, в мае-октябре 2014 года подписали ряд договоров о поставках бронежилетов и пулезащитные шлемов для нужд Вооруженных сил Украины по завышенной цене. В ГПУ сообщали, что подписанные документы стали основанием для незаконного перечисления коммерческому предприятию с казначейского счета Минобороны более 30 миллионов гривен.