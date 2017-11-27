Суд в Москві продовжив арешт Сущенку на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Московський міський суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту українському журналісту Роману Сущенку. Про це УНН розповів його адвокат Марк Фегін.
"Йому продовжили до 30 січня 2018 року, продовжили на 2 місяці", - повідомив М.Фейгін.
Адвокат повідомив, що зараз сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.
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Він зазначив, що Р.Сущенко відчуває себе нормально.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство висунуло офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенку.