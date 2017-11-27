Суд в Москве продлил арест Сущенко на два месяца

"Ему продлили до 30 января 2018 года, продлили на 2 месяца", - сообщил М.Фейгин.

Адвокат сообщил, что сейчас сторона защиты ознакамливается с материалами дела.

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Он отметил, что Р.Сущенко чувствует себя нормально.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко.